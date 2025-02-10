В РФ предложили отдавать товары без маркировки на благотворительность

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума может принять законопроект, который позволит передавать изъятые товары без маркировок на благотворительные цели. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на первого зампреда думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова.

Его рассмотрение в профильном комитете ГД запланировано на 10 февраля. Принять законопроект в первом чтении могут уже 27 февраля. Сейчас фальсифицированную продукцию реализуют на торгах, а если она небезопасна – утилизируют.

Если закон примут, то все конфискованные по решению суда товары без нужных маркировок могут быть безвозмездно переданы в качестве гуманитарной помощи. Исключением станут лишь лекарства, которые содержат спирт, а также алкоголь, табак, сигареты и парфюмерно-косметическая продукция.

Внесение поправок будет способствовать недопущению попадания изъятого контрафакта во вторичный незаконный оборот, говорится в пояснительной записке.

С 2023 года некоторые изъятые товарные позиции, включая одежду и обувь, могут быть переданы в помощь нуждающимся по заявкам МО РФ и МЧС. Поэтому Минпромторг предложил распространить механизм на все потребительские товары, добавили в пресс-службе ведомства.

"Система маркировки охватывает большой спектр товаров народного потребления, в том числе товары первой необходимости, в которых могут остро нуждаться те, кто попал в сложные ситуации в ходе военных операций, чрезвычайных ситуаций", – объяснили в Минпромторге.

Между тем, по данным, ФТС, только за первое полугодие 2025 года в РФ задержали почти 67 тысяч товаров с нарушениями, включая свыше 21 тысячи контрафакта.

Большинство партий ГД уже заявили о своей поддержке законопроекта. Представители некоторых фракций отметили, что это особенно важно в контексте той гуманитарной помощи, что поступает на территории в зоне СВО.

"У меня было несколько законодательных попыток принять аналогичные нормы, в том числе о том, чтобы запретить уничтожать конфискованные продукты питания. Безусловно, если нет претензий к качеству, и продукты, и товары должны передаваться на благотворительные нужды", – добавил первый зампред фракции "Справедливая Россия – За правду" Олег Нилов.

В свою очередь, глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов считает, что принятие такой законодательной инициативы позволит государству сэкономить средства на утилизации.



Ранее председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил обязать российские магазины устанавливать полки с бесплатными продуктами в обязательном порядке. Их смогут получить пенсионеры и социально незащищенные категории граждан на основании подтверждающих продуктов. Соответствующую норму, по словам Миронова, стоит закрепить в законе.

