Депутат Миронов призвал обязать магазины в РФ ставить полки с бесплатными продуктами

Фото: 123RF/austler

Российские магазины могут обязать устанавливать полки с бесплатными продуктами. С соответствующей идеей выступил председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, передает RT.

В обращении на имя министра промышленности и торговли России Антона Алиханова сказано, что продукты на этих полках будут предназначены для пенсионеров и представителей иных социально незащищенных категорий граждан "на основании подтверждающих статус документов".

Миронов рекомендует закрепить эту идею в законе. Кроме того, он предложил определиться с составом данных полок и критериями качества соответствующих продуктов. Для предпринимателей, которые примут участие в инициативе, можно установить упрощенную систему налогообложения, добавил депутат.

Между тем в России могут ввести госрегулирование наценок на некоторые товары. Минсельхоз РФ ранее поддержал предложение депутатов о государственном регулировании наценок. Если цены в течение двух месяцев растут более чем на 10%, надбавки для оптовиков и розничных торговцев могут быть повышены до 5 и 15% соответственно.