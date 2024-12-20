Депутат Нилов назвал условие для появления в магазинах полок с бесплатной едой

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Для раздачи бесплатных продуктов в магазинах нужно изменить практику, при которой бизнесу дешевле уничтожать товары. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее парламентарий Сергей Миронов обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением установить в магазинах полки с бесплатными продуктами с действующим сроком годности. Товары должны предназначаться для пенсионеров и других социально незащищенных категорий граждан и выдаваться на основании подтверждающих документов. Для бизнеса, который поучаствует в проекте, Миронов предложил ввести упрощенную систему налогообложения.

Ярослав Нилов отметил, что отдельные организации уже выделяют полки в магазинах и предоставляют товары безвозмездно. Однако парламентарий убежден, что сделать эту инициативу повсеместной мешает современная налоговая система: бизнесу дешевле уничтожить продукты, так как даже при бесплатной раздаче необходимо отчислять НДС.



Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Поэтому прежде всего необходимо сделать так, чтобы предприниматели не платили НДС в таких случаях. Но, с другой стороны, нужно, чтобы это не превратилось в схему по уходу от налогов.

По словам Нилова, нуждающихся надо обеспечить самыми необходимыми товарами. Исходя из этого, он предложил раздавать то, что входит в продуктовую корзину, в частности молоко, масло, хлеб, макароны, крупы, мясо птицы и яйца.

Как альтернативу "бесплатным полкам" он также предложил вернуть продуктовые сертификаты.

"Если заставить торговые точки бесплатно отдавать товары в ущерб себе, они этого делать не будут. Затраченные ими средства должны быть обязательно компенсированы: то есть фактически необходима дополнительная программа соцподдержки. Поэтому можно ввести продовольственные сертификаты: они действуют в ряде регионов и дали положительный эффект", – заключил Нилов.

Ранее сообщалось, что продуктовые социальные карты планируют вернуть в Калининградской области в 2025 году. По словам губернатора региона Алексея Беспрозванных, мера направлена на незащищенные категории местных жителей.

