Депутат Нилов назвал условие для появления в магазинах полок с бесплатной едой

20 декабря, 15:31Общество
Фото: 123RF/lightfieldstudios
Для раздачи бесплатных продуктов в магазинах нужно изменить практику, при которой бизнесу дешевле уничтожать товары. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее парламентарий Сергей Миронов обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением установить в магазинах полки с бесплатными продуктами с действующим сроком годности. Товары должны предназначаться для пенсионеров и других социально незащищенных категорий граждан и выдаваться на основании подтверждающих документов. Для бизнеса, который поучаствует в проекте, Миронов предложил ввести упрощенную систему налогообложения.
Ярослав Нилов отметил, что отдельные организации уже выделяют полки в магазинах и предоставляют товары безвозмездно. Однако парламентарий убежден, что сделать эту инициативу повсеместной мешает современная налоговая система: бизнесу дешевле уничтожить продукты, так как даже при бесплатной раздаче необходимо отчислять НДС.
По словам Нилова, нуждающихся надо обеспечить самыми необходимыми товарами. Исходя из этого, он предложил раздавать то, что входит в продуктовую корзину, в частности молоко, масло, хлеб, макароны, крупы, мясо птицы и яйца.
Как альтернативу "бесплатным полкам" он также предложил вернуть продуктовые сертификаты.
"Если заставить торговые точки бесплатно отдавать товары в ущерб себе, они этого делать не будут. Затраченные ими средства должны быть обязательно компенсированы: то есть фактически необходима дополнительная программа соцподдержки. Поэтому можно ввести продовольственные сертификаты: они действуют в ряде регионов и дали положительный эффект", – заключил Нилов.
Ранее сообщалось, что продуктовые социальные карты планируют вернуть в Калининградской области в 2025 году. По словам губернатора региона Алексея Беспрозванных, мера направлена на незащищенные категории местных жителей.