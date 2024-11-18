18 ноября, 19:57Общество
Слово "фудшеринг" добавлено в словарь Института русского языка
Фото: vk.com/Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
Слово "фудшеринг" добавлено в словарь Института русского языка (ИРЯ), его можно найти на сайте ресурса "Академос".
Слово означает распределение продуктов питания с истекающими сроками годности между членами сообщества при помощи специальных организаций.
Подчеркивается, что слово "фудшеринг" сегодня активно используется экспертами и в СМИ.
Ранее словарь английского языка Collins Dictionary назвал прилагательное brat словом 2024 года. Оно является синонимом к независимому и гедонистическому отношению.
По версии лингвистов, оно стало обозначением культурного феномена, который отражает образ жизни, вдохновленный рейвом.