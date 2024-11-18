Фото: vk.com/Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН

Слово "фудшеринг" добавлено в словарь Института русского языка (ИРЯ), его можно найти на сайте ресурса "Академос".

Слово означает распределение продуктов питания с истекающими сроками годности между членами сообщества при помощи специальных организаций.

Подчеркивается, что слово "фудшеринг" сегодня активно используется экспертами и в СМИ.

Ранее словарь английского языка Collins Dictionary назвал прилагательное brat словом 2024 года. Оно является синонимом к независимому и гедонистическому отношению.

По версии лингвистов, оно стало обозначением культурного феномена, который отражает образ жизни, вдохновленный рейвом.

