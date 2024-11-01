01 ноября, 17:45Общество
Словарь немецкого языка Duden назвал самое длинное слово из 67 букв
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Слово из 67 букв стало самым длинным словом в немецком языке. Список опубликовал словарь немецкого языка Duden.
Самым длинным словом было названо grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Его можно перевести как "порядок передачи юрисдикции при разрешении на сделку с земельным участком".
На втором и третьем месте находятся валлийский топоним Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch и слово straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage, которое переводится приблизительно как "распределение расходов на обслуживание долга по инвестициям в дренаж автомобильных дорог".
В сообщении отмечается, что самые длинные слова в словаре в основном происходят из юридического и бюрократического языка и представляют собой составные слова.
Ранее прилагательное brat стало словом 2024 года по версии словаря Collins Dictionary. Оно стало одним из самых популярных благодаря выходу одноименного альбома британской поп-исполнительницы Charli XCX. Однако слово переросло в культурный феномен, отражающий образ жизни, который был вдохновлен культурой рейва.