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"Нейросеть" стало словом года по версии портала "Грамота.ру", выбор был сделан на основе анализа данных, частотности запросов и оценки ведущих экспертов, среди которых – лингвисты, социологи и другие специалисты. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что в процедуру выявления вошел длинный список слов-кандидатов из разных сфер, которые недавно появились и стали популярны в текущем году. Помимо этого, состоялось рейтинговое голосование экспертов, которые выбирали претендентов и добавляли в лонг-лист важные, по их мнению, слова, также выбором слова занимался экспертный совет сервиса "Грамота.ру".

Так, за "нейросеть" отдали свыше 75% голосов. На втором месте оказалось слово "джипити"/GPT (58%), на третьем – "база" (43%). Далее шли варианты "возвращенцы" (41%) и слова "промпт"/"промт" и "имба" с 20% голосов.

Главред "Грамоты.ру" Ксения Киселева рассказала, что их задачей было зафиксировать и проанализировать процессы, которые происходили в течение всего года в русской лексике, как с точки зрения лингвистических новаций и трендов, так и с точки зрения отражения в лексике настроений общества и изменений в образе жизни носителей языка.

Она добавила, что в этом году эксперты сервиса тестировали различные инструменты для выявления наиболее актуальных слов. Эксперты стремились отразить разные сферы функционирования русского языка, поэтому в фокус попали те зоны, где наблюдается сильная лексическая турбулентность и был выше шанс встретить самые интересные, новые, живые слова, отметила Киселева, сказав, что в 2023 году таких зон было четыре: развитие технологий; сфера политики, экономики и общественной жизни; неформальное общение молодежи; стиль жизни (мода, красота, путешествия, дизайн).

В заключение она подчеркнула, что важным критерием при выборе слова года стала его достаточная освоенность русским языком. По ее мнению, в качестве слова года эксперты хотели видеть такое слово, у которого есть устоявшееся кириллическое написание, известное широкому кругу носителей языка и уже обросшее родственными связями.

Уточняется, что портал "Грамота.ру" хочет внести слово "нейросеть" в Метасловарь, для чего будет составлено его словарное написание.

В прошлом году Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал "наследие" словом года. Отмечается, что специалисты проанализировали публикации русских и зарубежных СМИ, а также посты в соцсетях. Со слов представителей учреждения, слово "наследие" демонстрировало важность исторического прошлого в неспокойное время.

Институт Пушкина назвал "нейросеть" словом года