Институт имени Пушкина назвал словом года "наследие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал "наследие" словом 2022 года. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".

"Очень долго все ждали этого момента, и вот он настал! Институт Пушкина готов назвать слово года. Это слово – "наследие", – говорится в сообщении.

В ходе выявления слова года специалисты анализировали публикации русскоязычных и зарубежных СМИ, а также посты в соцсетях. По словам представителей учреждения, слово "наследие" демонстрирует важность переосмысления исторического прошлого в неспокойное время.

Кроме того, 2022 год в РФ был объявлен годом культурного наследия народов России.

Ранее онлайн-словарь Dictionary.com назвал словом 2022 года "женщина". Слово определили главным исходя из количества поисковых запросов по нему.

Максимальное число запросов также имеют слово "инфляция", "тихое увольнение", "демократия" и другие.



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