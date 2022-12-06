"Токсичность" и "удаленка" вошли в список слов 2022 года в области карьеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сервисы "Работа.ру" и "СберЗдоровье" провели исследование среди россиян и узнали, какие слова в области карьеры стали самыми популярными в 2022 году. Результатами поделилась "Газета.ру".

Среди 5 тысяч человек, принявших участие в опросе, четверть назвали словом уходящего года "обучение". Второе место досталось слову "успех", за которое проголосовали 17% жителей регионов России. Третьим по количеству голосов стало слово "достижение", оно набрало 15%.

Топ-5 не ограничился позитивным набором слов, в него также вошли "переработка" и "выгорание", за которые проголосовали по 13% опрошенных. Шестое место в рейтинге популярных в карьере слов 2022 года занимает "подработка".

"Выгорание – это постепенный процесс. Работодатели могут бороться с проявлением симптомов выгорания у сотрудников – это может быть как организация различных марафонов, спортивных и развлекательных мероприятий, так и обеспечение коллектива дополнительной психологической поддержкой", – поделилась психолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Дарья Якуба.

Также в результате исследования каждый десятый респондент (10%) отметил в качестве слова года "удаленку", 7% – "руководство", 6% – "повышение", а 5% – "токсичность". Остальные слова набрали менее 5% голосов. Среди них наиболее популярными стали "ответственность", "сплоченность" и "поиск".

Ранее выражение goblin mode ("режим гоблина") стало словом года по мнению Оксфордского словаря. Оно означает эгоистическое поведение, которое подразумевает снисходительность к себе, лень, неряшливость или жадность. Кроме того, "режим гоблина" предполагает отказ от социальных норм или ожиданий. Впервые эту фразу использовали в 2009 году в Twitter, однако популярность она получила в феврале 2022 года, когда попала в заголовки СМИ.

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