"Газлайтинг" стал словом года в рейтинге американского словаря Merriam-Webste

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Американский словарь Merriam-Webste определил "газлайтинг" (форма психологического воздействия, заставляющая человека сомневаться в адекватности восприятия реальности. – Прим. ред.) словом 2022 года. Об этом сообщается на сайте издания.

Авторы словаря отметили, что в текущем году был зафиксирован рост поисковых запросов, связанных с данным словом, на 1 740%.

Термин "газлайтинг" произошел из пьесы 1938 года, в которой муж заставляет жену поверить в то, что она теряет рассудок. Из-за его действий в доме перестает работать газовое освещение (gas lights). Однако мужчина все же пытается убедить женщину, что свет горит.

"В наш век дезинформации – фейковых новостей, теорий заговора, троллей в Twitter и дипфейков – газлайтинг превратился в слово нашего времени", – говорится в сообщении.

Составители словаря считают, что газлайтинг применим не только в личном, но и политическом контексте.

Среди значимых слов 2022 года также оказались "олигарх", "Омикрон", "кодифицировать" и другие.

В свою очередь, издательство Harper Collins назвало словосочетанием 2022 года "постоянный кризис". Как отметили составители рейтинга, именно это словосочетание "сжато и точно резюмирует, насколько по-настоящему ужасным 2022 год был для столь многих людей".

В рейтинг издательства также вошли еще 9 слов, среди которых "Киев", warm bank, carolean, splooting и другие. В 2021 году по версии издательства главным словом стало NFT, а в 2020 году – lockdown.



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