Продажи книг по истории Второй мировой войны выросли в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Издатели отметили резкий рост популярности у жителей России к литературе о Второй мировой войне и гитлеровской Германии, хотя с начала объявления частичной мобилизации наблюдается спад продаж книг в целом. Об этом сообщает "Коммерсант".

По информации сети "Читай-город", с 21 сентября у жителей РФ вырос интерес к литературе о Второй мировой войне на 20%. Лучшая динамика наблюдается у книги "Мобилизованная нация. Германия 1939–1945" Николаса Старгардта, которая рассказывает о том, как сами немцы воспринимали войну. А с 21 сентября по 4 октября продажи литературы выросли на 405% по сравнению с 7–20 сентября.

Издательство "Бомбора" сообщило о популярности книги Джулии Бойд "Записки из Третьего рейха. Жизнь накануне войны глазами обычных туристов".

Отмечается, что популярность книг по истории Второй мировой войны, а также периодов до и после ее, зафиксировали еще после 24 февраля. Например, произведение Эрика Ларсона "В саду чудовищ" про гитлеровскую Германию середины 1930-х годов стало одним из бестселлеров издательства "Альпина".

В "Литресе" рассказали, что как такового сильного интереса к литературе о Второй мировой войне не наблюдается, но с 21 сентября сервис зафиксировал рост спроса на отдельные книги.

Если говорить в целом про продажи книг всех жанров и направлений, то издательства сходятся в том, что на данный момент идет общий спад популярности.

"После 21 сентября конечные продажи просели на 20%, и теперь идет медленное восстановление, сейчас падение составляет 5%", – объяснил основатель "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

Ранее Книжный союз попросил дать отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации специалистам полиграфической отрасли. Соответствующее письмо направил президент Российского книжного союза Сергей Степашин министру промышленности и торговли Денису Мантурову. В нем говорится о том, что кризис книжной полиграфии достиг крайней точки.

Кроме того, типографии в РФ заявили о нехватке оборудования и западной электроники. Дефицит связан с санкциями и отказом производителей из Европы, Северной Америки и Японии от поставок. Арсеньев отметил, что из-за санкций, логистики и дефицита часть аппаратов может "встать" на какое-то время.

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