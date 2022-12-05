Оксфордский словарь назвал словом года выражение "режим гоблина"

Фото: AP/Caleb Jones

Выражение goblin mode ("режим гоблина") стало словом года по мнению Оксфордского словаря. Об этом сообщает пресс-служба издательства Оксфордского университета.

Это выражение означает эгоистическое поведение, которое подразумевает снисходительность к себе, лень, неряшливость или жадность. Кроме того, "режим гоблина" предполагает отказ от социальных норм или ожиданий.

Впервые эту фразу использовали в 2009 году в Twitter, однако популярность она получила в феврале 2022 года, когда попала в заголовки СМИ.

В издательстве предположили, что его стали часто использовать после снятия ограничений по COVID-19. Применяющие эту фразу отвергали возвращение к нормальной жизни или выступали против недостижимых эстетических стандартов.

Второе место в рейтинге досталось слову metaverse ("метавселенная"), а третье – #IStandWith ("Я поддерживаю").

Слово года выбрали по итогам онлайн-голосования, в котором приняли участие свыше 300 тысяч человек.

Ранее заведующий отделом экспериментальной лексикографии Института русского языка имени Виноградова РАН Анатолий Баранов рассказал, что вероятным словом года в России признают "спецоперацию".

По его словам, филологи при определении учитывают важность события или явления, которое оно обозначает.



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