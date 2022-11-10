В Институте русского языка РАН назвали наиболее вероятное слово года в России

Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

"Спецоперация", вероятнее всего, будет признана главным словом 2022 года в России, заявил заведующий отделом экспериментальной лексикографии Института русского языка имени Виноградова РАН Анатолий Баранов в интервью радио Sputnik.

Он пояснил, что при определении слова года филологи учитывают такой критерий, как важность события, явления или предмета, которое оно обозначает.

"Словом года в России, очевидно, станет "специальная военная операция", правда, это не одно слово, а несколько. Если говорить об одном, то это будет "спецоперация", или СВО. Все-таки это самое главное событие, которое произошло в 2022 году. Спецоперация, как и любое другое важное событие, отражается в лексике и словоупотреблении", – сказал Баранов.

Кроме того, важным является и очевидное лидерство слова "спецоперация" по частоте и широте определения, которое будет точно подсчитано ближе к концу 2022 года. При этом, по словам Баранова, его ближайшими конкурентами являются слова "мобилизация" и "прилет".

"С последним вообще интересная история. Раньше слово "прилет" требовало пояснения, что и куда прилетело, а сейчас оно используется без каких-либо расширителей, поскольку понятно, о чем идет речь", – отметил эксперт.

Ранее издательство Harper Collins назвало понятие permacrisis (в переводе – "постоянный кризис". – Прим. ред.) словом 2022 года. Выбор издателей обусловлен тем, что именно это слово "сжато и точно резюмирует, насколько по-настоящему ужасным 2022 год был для столь многих людей".

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