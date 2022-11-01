Издательство Harper Collins назвало понятие "постоянный кризис" словом 2022 года

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Издательство Harper Collins назвало понятие permacrisis (в переводе "постоянный кризис". – Прим. ред.) словом 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте издательства.

Как объяснили составители словаря, понятие описывается как "продолжительный период нестабильности и неустойчивого положения". Выбор издателей обусловлен тем, что именно это слово "сжато и точно резюмирует, насколько по-настоящему ужасным 2022 год был для столь многих людей".

Помимо этого, Harper Collins включило в список еще 9 слов, ассоциирующихся с событиями 2022 года. В перечень вошли слова "Киев", которое имеет отсылку к конфликту на Украине, а также partygate, связанное со скандалом с вечеринками, которые привели к отставке правительство Бориса Джонсона.

Также в списке присутствуют: словосочетание warm bank, которому дали обозначение теплого помещения, в которое могут прийти люди, оставшиеся без электричества, слова carolean, характеризующее все, что связано с новым королем Великобритании Карлом III, а также splooting, описывающее умилительную позу животного, лежащего с распластанными лапами.

В 2021 году по версии издательства главным словом стало NFT, а в 2020 году – lockdown.

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