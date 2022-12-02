Институт Pantone назвал главный цвет 2023 года

Фото: pantone.com

Американский Институт цвета Pantone назвал цветом 2023 года "новый вибрирующий красный" Viva Magenta 18-1750. Об этом сообщается на сайте института.

"Цвет следующего года – Viva Magenta 18-1750, мощный и придающий силы. Это новый вибрирующий красный, который выражается в чистой радости, поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений", – говорится в сообщении.

Эксперты назвали этот оттенок глубоким, электризующим и громко заявляющем о себе. В то же время данный цвет имеет природные корни, что отражает стремление современного человека находить вдохновение в окружающем мире.

В конце прошлого года Pantone назвал главным цветом 2022-го оттенок синего Veri Peri.

Специалисты выбрали его в связи с тем, что мир, по их мнению, переживал переходный момент после изоляции в пандемию, а перед людьми открылись новые возможности, связанные с высокими технологиями.

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