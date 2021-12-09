Назван главный цвет 2022 года

15:29
Фото: pantone.ru
В Институте цвета Pantone назвали цвет 2022 года. Речь идет об оттенке синего Veri Peri, сообщает "Газета.ру".
По словам вице-президента института Лори Прессман, цвет года отражает происходящее в глобальной культуре, а также выражает ответы, которые люди надеются получить.
"Создание первого в истории образовательной программы Института цвета Pantone нового цвета – это отражение всемирных инновационных и технологических процессов, имеющих место сегодня", – сказала Прессман.
Она считает, что цвет может влиять на эмоции людей, связывать их между собой, а также он является одним из способов коммуникации.
"Многогранность этого нового синего оттенка с вкраплениями красного и фиолетового подчеркивает расширение возможностей, которые открываются перед нами", – добавила вице-президента института.
Специалисты выбрали данный оттенок в связи с тем, что мир, по их мнению, переживает переходный момент после изоляции в пандемию, а перед людьми открылись новые возможности, связанные с высокими технологиями. Оттенок Very Peri в Pantone назвали любопытным и интригующим.
Ранее сервис по поиску стоковых изображений Shutterstock опубликовал прогноз, посвященный цветовым трендам в 2022 году. Так, ожидается, что наиболее актуальными станут такие оттенки, как Calming Coral (успокаивающий коралловый, #E9967A), Velvet Violet (бархатный фиолетовый, #800080) и Pacific Pink (тихоокеанский розовый, #DB7093).
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