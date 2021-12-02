В Shutterstock определили главные цвета будущего года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Сервис по поиску стоковых изображений Shutterstock опубликовал прогноз, посвященный цветовым трендам в 2022 году. Так, ожидается, что наиболее актуальными станут такие оттенки, как Calming Coral (успокаивающий коралловый, #E9967A), Velvet Violet (бархатный фиолетовый, #800080) и Pacific Pink (тихоокеанский розовый, #DB7093).

Уточняется, что для определения главных цветов специалисты использовали разработанный искусственный интеллект. Он сопоставляет каждый цветной пиксель и его кликабельность и позволяет узнать, как определенный цвет воспринимается пользователями в Сети.

В Shutterstock также назвали самый популярный цвет 2021 года. Им оказался зеленый. По словам специалистов, изображения с этим цветом и его оттенками обеспечили наибольшую конверсию.

Ранее американский толковый словарь Мерриама – Вебстера назвал "вакцину" словом года. По словам экспертов, вакцина в текущем году стала чем-то большим, чем обычный термин в медицине: для большинства она ассоциировалась с возможностью возвращения к жизни, которая была до пандемии.

