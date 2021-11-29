"Вакцина" стала словом года в английском языке по версии словаря Мерриама – Вебстера

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"Вакцина" стала словом года в английском языке по версии американского толкового словаря Мерриама – Вебстера. Об этом справочное издание сообщило на сайте.

"Вакцина" в текущем году стало чем-то большим, чем обычный термин в медицине. Для большинства оно ассоциировалось с возможностью возвращения к жизни, которая была до эпидемии, уверены составители словаря.

"Но это слово в то же время было в центре споров о личном выборе, политических предпочтениях, профессиональных правилах, безопасности школ, неравенстве в системе здравоохранения <...> Самая значимая история о научном успехе наших дней быстро стала предметом дебатов в США и по всему миру", – отмечается в сообщении.

По словам экспертов, из-за научных новшеств им пришлось обновить определение слова, чтобы оно отражало появление прививки с новым принципом действия, мРНК-вакцин.

Выбор слова года авторы словаря объясняют достаточным ростом интереса людей, который замеряется числом поисковых запросов. Так, согласно данным, число запросов "вакцины" в этом году увеличилось в 7 раз по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с 2019 годом, до начала эпидемии, – в 11,4 раз.

Специалисты напомнили, что "вакцина" (vaccine) происходит от латинского слова vacca, что значит "корова". Уточняется, что несколько столетий назад ученые выявили, что введение в организм небольших доз коровьей оспы защищает человека от настоящей болезни.

Ранее Оксфордский словарь назвал слово 2021 года, им также оказалась "вакцина". Компания, выпускающая словарь английского языка, признала краткую форму слова "вакцина" (vax) словом года. По данным компании, к сентябрю форма vax стала употребляться в 72 раза чаще.