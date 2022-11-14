Экономист предрек тяжелые условия для еврозоны в 2023 году

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Европейская валюта в следующем году продолжит слабеть, не исключено исчезновение еврозоны, считает экономист Александр Разуваев. Своим мнением он поделился в беседе с телеканалом "360".

"В следующем году зона евро будет трещать по швам, потому что капиталы из нее будут бежать. <...> Но если она уйдет в мир иной, России будет все равно", – сказал специалист.

Он напомнил, что ранее в Европе не было общей валюты, каждая страна пользовалась собственной, при этом никто от этого не страдал. Кроме того, некоторые государства, в том числе Греция и Италия, рассматривают возможность выхода из еврозоны уже сейчас – дело в том, что с собственной валютой им будет проще решать свои проблемы.

Разуваев не исключил, что в 2023 году европейская валюта станет дешевле американской и будет торговаться на уровне 30–35 рублей. Если рецессия западных экономик окажется еще более серьезной, чем ожидается, то не исключено падение цен на углеводороды, что хорошо скажется на экономике российской, подытожил он.

Ранее аналитик компании AMarkets Артем Деев заявил, что сегодня рубль достаточно стабилен и нет предпосылок к его сильному ослаблению. Кроме того, он допустил, что к концу ноября российская валюта окрепнет за счет наступления налогового периода в РФ, когда отмечается высокий спрос на рубли у компаний-экспортеров.



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