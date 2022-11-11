Экспорт товаров из Германии в РФ упал в сентябре на 53%

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Экспорт немецких товаров в Россию в сентябре снизился примерно на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

Так, поставки из Германии составили только 1,1 миллиарда евро. На это, по данным ведомства, повлияли ограничительные меры в отношении РФ.

Кроме того, зафиксировано падение импорта из России на 37,4%, до 1,8 миллиарда евро. Поставки в натуральном же выражении сократились на 66,6% по сравнению с прошлым годом.

По данным статистического ведомства, реже стали осуществляться поставки в Германию российского газа и нефти. В сентябре они уменьшились почти на 50% и составили 0,8 миллиарда евро.

Ранее в Международном энергетическом агентстве выразили мнение, что РФ окончательно потеряла европейский рынок нефти и газа, который был для нее важным клиентом.

В агентстве уточнили, что на европейский рынок приходится три четверти экспорта российского газа, а поступления нефти оцениваются в 55%.

Экономическая ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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