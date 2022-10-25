В Эстонии заявили, что Совет ЕС вряд ли согласует потолок цен на газ 25 октября

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Совет ЕС, вероятно, не сможет согласовать потолок цен на газ 25 октября. Такое мнение выразила глава министерства экономики Эстонии Рийна Сиккут.

"Скорее всего, мы примем окончательное решение в конце месяца, а не сегодня. Это будет проще сделать, когда станет понятно, пройден пик цен на данный вид топлива или нет", – приводит ее слова ТАСС.

Сиккут уточнила, что Эстония готова принять решение по потолку цен уже во вторник, однако это, возможно, поддержали бы не все члены сообщества. Введение ограничений на цену газа могло бы поставить под угрозу обеспечение поставок в Европейский союз, уверена министр.

17 октября газета Financial Times сообщила, что Евросоюз приступил к разработке чрезвычайного механизма по ограничению цен на весь импортируемый газ. Отмечалось, что, в частности, в Европе хотят установить такую максимальную цену, чтобы страны могли совершать операции. Уточнялось, что это якобы позволит помочь станам в условиях резкого роста цен на природный газ.

На следующий же день появилась информация, что Евросоюз пока не будет вводить потолок цен на газ на фоне политических разногласий между странами и опасений из-за обеспечения поставок топлива.

Экономическая ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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