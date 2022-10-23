Траты на проживание в Европе могут вырасти на 7% в 2022 году из-за энергокризиса

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Траты на проживание в европейских государствах могут вырасти в 2022 году на 7% из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международный валютный фонд.

В МВФ также спрогнозировали, что к 2023 году расходы на проживание могут вырасти на 9%. Подобную информацию фонд представил в региональном докладе, который посвящен экономической обстановке в Европе.

"Более высокие цены на энергоресурсы приведут для европейских домохозяйств к увеличению расходов на проживание на 7% в 2022 году и на 9% в 2023 году – в обоих случаях по сравнению с 2021 годом", – говорится в сообщении.

Кроме того, в исследовании указали, что в ограничениях в рамках потолка цен на нефть РФ существует неопределенность. В МВФ задались вопросом об эффективности запретов данного предложения.

"Однако, существует неопределенность относительно того, какие страны согласятся на ограничение цен и насколько запрет на страховые услуги ограничит возможности России по перенаправлению нефтяных поставок", – отметили в исследовании.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила о необходимости установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель. По ее мнению, решение позволит сократить доходы РФ от продажи энергоресурсов, но также сохранить прибыльность их добычи.

6 октября Совет Евросоюза принял восьмой пакет санкций в отношении России, в который вошел потолок цен на российскую нефть. Ограничениями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.

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