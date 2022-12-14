Кембриджский словарь расширил определение слова "мужчина"

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Кембриджский словарь английского языка расширил определение слова "мужчина", включив в него людей, определяющих себя как мужчин, даже если они рождены в теле другого пола. Об этом сообщают РИА Новости.

Теперь в словаре сразу два определения слова. В первом случае говорится, что мужчина – человек мужского пола. Также мужчиной по словарю является взрослый человек, который живет и определяет себя как мужчина.

Некоторые пользователи Twitter раскритиковали данное расширение, отметив, что пол должен определяться генетикой.

"Это определяет генетика, биология, а не то, как вы одеваетесь или решаете думать. Кембриджский словарь, пожалуйста, подумайте, прежде чем вводить печать в действие. Оставьте наших мужчин и женщин в покое", – написал один из возмущенных комментаторов.

До этого Кембриджский словарь по аналогии расширил понятие "женщина", включив в него лиц, определяющих себя как женщин.

Ранее сообщалось, что выражение goblin mode ("режим гоблина") стало словом 2022 года по мнению Оксфордского словаря. Оно означает эгоистическое поведение, которое подразумевает снисходительность к себе, лень, неряшливость или жадность.

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