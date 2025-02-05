Минпромторг призвал ужесточить проверку поставляемых в РФ машин из КНР

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Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов призвал ужесточить работу по сертификации и проверке китайских автомобилей, которые активно поставляются на российский рынок. Его слова с заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" передает ТАСС.

На данный момент ведомство для восстановления баланса осуществляет последовательную индексацию утильсбора. Однако, по мнению министра, этого недостаточно. Поэтому он потребовал усилить работу по сертификации и проверку соответствия китайских автомобилей из серийных партий.

Алиханов рассказал, что подобный анализ уже был проведен в области грузовых автомобилей. По его словам, по результатам были обнаружены серьезные нарушения у трех китайских марок. Теперь министерство планирует принять меры вплоть до отзыва сертификата, а также наладить работу с Генпрокуратурой РФ.

"Это крайне необходимо, учитывая, что спрос на грузовики может просесть на четверть", – отметил глава Минпромторга РФ.

Ранее Минпромторг России предложил отказаться от "утилизационного занавеса" для иномарок из Китая. В ведомстве объяснили, что для увеличения продаж автотехники сейчас реализуют меры господдержки, в том числе направленные на стимулирование спроса. Также продолжается поддержка отечественных автопроизводителей по линии субсидирования НИОКР.

