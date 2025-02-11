CNN: Трамп снял с должности главу управления по этике при правительстве США

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Президент США Дональд Трамп снял с должности главу управления по вопросам этики при правительстве Дэвида Уитему. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает телеканал, Уитема проработал на посту менее трех месяцев. Он подтвердил журналистам, что получил уведомление о своем увольнении по электронной почте. Уитема также выразил разочарование тем, что покинул свой пост так скоро и "без какого-либо объяснения или предупреждения".

Руководители этического управления назначаются на должность сроком на пять лет. Кандидатура Уитема более года обсуждалась в сенате конгресса США.

Ранее Трамп ограничил доступ к секретным сведениям бывшему госсекретарю Энтони Блинкену и экс-советнику по нацбезопасности Джейку Салливану. Кроме того, доступ был ограничен для бывшего заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, а также генпрокурора штата Нью-Йорк и окружного прокурора Манхэттена.

До этого американский лидер объявил о немедленной приостановке доступа Джо Байдена к секретной информации, сославшись на проблемы с памятью у бывшего президента. Он также добавил: "Ты уволен, Джо!", – отсылая к своей знаменитой фразе из реалити-шоу "Ученик".