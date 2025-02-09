Reuters: Трамп лишил Блинкена и Салливана доступа к секретным сведениям

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Президент США Дональд Трамп ограничил доступ к секретным сведениям бывшему госсекретарю Энтони Блинкену и экс-советнику по национальной безопасности Джейку Салливану. Об этом со ссылкой на представителей Белого дома сообщило агентство Reuters.

Как отмечает агентство, Трамп лишил Блинкена и Салливана доступа к секретной информации уже на следующий день после того, как аналогичная мера была применена к его предшественнику Джо Байдену.

Кроме них, согласно данным Reuters, доступ к секретным данным был ограничен для бывшей заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, а также генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс и окружного прокурора Манхэттена Алвина Брэгга, которые ранее вели дела против Трампа.

Ранее Трамп объявил о немедленной приостановке доступа Джо Байдена к секретной информации, сославшись на проблемы с памятью у бывшего президента. Он также добавил: "Ты уволен, Джо!", отсылая к своей знаменитой фразе из реалити-шоу "Ученик".