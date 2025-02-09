Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 05:04

Политика
Главная / Новости /

Reuters: Трамп лишил Блинкена и Салливана доступа к секретным сведениям

Трамп лишил Блинкена и Салливана доступа к секретным сведениям – СМИ

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп ограничил доступ к секретным сведениям бывшему госсекретарю Энтони Блинкену и экс-советнику по национальной безопасности Джейку Салливану. Об этом со ссылкой на представителей Белого дома сообщило агентство Reuters.

Как отмечает агентство, Трамп лишил Блинкена и Салливана доступа к секретной информации уже на следующий день после того, как аналогичная мера была применена к его предшественнику Джо Байдену.

Кроме них, согласно данным Reuters, доступ к секретным данным был ограничен для бывшей заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, а также генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс и окружного прокурора Манхэттена Алвина Брэгга, которые ранее вели дела против Трампа.

Ранее Трамп объявил о немедленной приостановке доступа Джо Байдена к секретной информации, сославшись на проблемы с памятью у бывшего президента. Он также добавил: "Ты уволен, Джо!", отсылая к своей знаменитой фразе из реалити-шоу "Ученик".

Читайте также


политиказа рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика