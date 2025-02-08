Трамп запретил Байдену доступ к секретным данным

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Президент США Дональд Трамп объявил о немедленной приостановке доступа Джо Байдена к секретной информации, сославшись на проблемы с памятью у бывшего президента. Об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social.

"Мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные брифинги от разведки… Байден страдает плохой памятью, и даже в лучшие годы ему нельзя было доверять конфиденциальную информацию", – написал Трамп.

Он также добавил: "Ты уволен, Джо!", отсылая к своей знаменитой фразе из реалити-шоу "Ученик".

Ранее СМИ сообщали, что американские политики требуют проверить Байдена на деменцию. Соответствующее письмо якобы подписали 84 республиканца из палаты представителей, обративших внимание на спутанность сознания лидера США, его проблемы с памятью, спотыкание и сбивчивую походку.