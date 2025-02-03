Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 09:45

Спорт

Канадские болельщики освистали гимн США на фоне пошлин Трампа

Канадские болельщики освистали гимн США на фоне пошлин Трампа

Соревнования по ледовому спидвею прошли во Владивостоке

"Зимний день Московского спорта" провели в "Лужниках"

В парке "Руднево" ввели в эксплуатацию общественно-деловой центр

В "Лужниках" прошел "Зимний день московского спорта"

Москвичи рассказали, как проводят "Зимний день Московского спорта" в "Лужниках"

В Москве проведут более 170 крупных спортивных мероприятий в 2025 году

В "Лужниках" проходит главный спортивный праздник зимы

В "Лужниках" проходит "Зимний день Московского спорта"

Синоптик рассказал, что в Москве 3 февраля может сформироваться снежный покров

"Добрососедские" отношения между США и Канадой оказались под угрозой после введения 25-процентных пошлин на канадский импорт, что вызвало недовольство среди канадцев.

Во время хоккейного матча НХЛ между командами "Оттава Сенаторз" и "Миннесота Уайлд" канадские болельщики освистали американский гимн. Это произошло в 1 февраля и затем повторилось в ходе следующей игры с участием команд "Калгари Флэймз" и "Детройт Ред Уингз".

Такие события стали ярким отражением напряженности, вызванной экономическим решением президента Штатов Дональда Трампа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортполитикавидеоНика КараваеваМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика