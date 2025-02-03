Канадские болельщики освистали гимн США на фоне пошлин Трампа

"Добрососедские" отношения между США и Канадой оказались под угрозой после введения 25-процентных пошлин на канадский импорт, что вызвало недовольство среди канадцев.

Во время хоккейного матча НХЛ между командами "Оттава Сенаторз" и "Миннесота Уайлд" канадские болельщики освистали американский гимн. Это произошло в 1 февраля и затем повторилось в ходе следующей игры с участием команд "Калгари Флэймз" и "Детройт Ред Уингз".

Такие события стали ярким отражением напряженности, вызванной экономическим решением президента Штатов Дональда Трампа.

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