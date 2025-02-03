Трамп заявил, что решит вопрос с Панамским каналом без участия военных

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Решение вопроса с Панамским каналом не потребует участия американских военных. Об этом заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, которого цитирует РИА Новости.

Одновременно с этим глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не собирается позволять Китаю владеть данным каналом.

Трамп неоднократно заявлял о намерении вернуть Панамский канал в собственность США. Американский лидер критикует высокие тарифы, взимаемые за использование канала, а также недоволен тем, что каналом пользуется Китай.

Госсекретарь США Марко Рубио посетил Панаму с рабочим визитом, в ходе которого заявил, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион.

После переговоров с Рубио президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что страна не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс – один путь".