Bloomberg: госсекретарь США Рубио посетит Панаму на следующей неделе

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Госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе собирается посетить Панаму после заявлений американского президента Дональда Трампа о Панамском канале. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Эта поездка может стать первым зарубежным визитом для Рубио в качестве главы Госдепартамента. Отмечается, что она должна подчеркнуть серьезность намерений администрации Трампа касательно Панамского канала.

Помимо Панамы, госсекретарь также планирует посетить в ходе своего турне по Латинской Америке Сальвадор, Гватемалу и Коста-Рику.

Ранее Трамп пригрозил вернуть Панамский канал в собственность США, раскритиковав высокие тарифы, взимаемые за использование канала. По словам политика, канал играет огромную роль в экономике и национальной безопасности США.

Помимо этого, Трамп также выразил недовольство тем, что Панамским каналом пользуется Китай, заявив, что это противоречит условиям сделки по его передаче.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ответ на заявления Трампа подчеркнул, что каждый метр Панамского канала принадлежит его стране.