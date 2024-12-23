Президент Панамы отреагировал на претензии Трампа по Панамскому каналу

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Каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме. В связи с этим суверенитет и независимость страны не могут быть предметом для переговоров. Об этом заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ответ на заявления избранного президента США Дональда Трампа вернуть Панамский канал.

"Каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме, так будет и далее. Суверенитет и независимость нашей страны не могут быть предметом переговоров", – приводит ТАСС слова Мулино.

Он напомнил, что окончательная передача канала Панаме завершилась в декабре 1999 года. С тех пор страна не получала каких-либо претензий или вопросов по этому поводу.

Комментируя жалобы Трампа на высокие тарифы на прохождение судов, Мулино подчеркнул, что они устанавливаются публично и открыто, учитывая условия рынка, международную конкуренцию, необходимость ремонтных работ и прочие факторы.

В завершение президент Панамы добавил, что хочет сохранить и поддерживать хорошие, уважительные отношения с будущим правительством Трампа.

Американский политик пригрозил вернуть Панамский канал в собственность США, раскритиковав высокие тарифы, взимаемые за использование канала. По словам Трампа, канал играет огромную роль в экономике и национальной безопасности США.

Помимо этого, Трамп также выразил недовольство тем, что Панамским каналом пользуется Китай, заявив, что это противоречит условиям сделки по его передаче.