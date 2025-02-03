Власти Панамы заявили, что прекратят участие в инициативе "Один пояс – один путь"

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Власти Панамы не будут продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс – один путь". Об этом объявил президент страны Хосе Рауль Мулино после прошедших переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.

"Это так. Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока, но я думаю, что его необходимо продлевать через год-два, это происходит каждые три года", – приводит РИА Новости слова Мулино.

В декабре прошлого года американский президент Дональд Трамп пригрозил вернуть Панамский канал в собственность США, раскритиковав высокие тарифы, взимаемые за использование канала. По словам политика, канал играет огромную роль в экономике и национальной безопасности США.

Помимо этого, Трамп также выразил недовольство тем, что Панамским каналом пользуется Китай, заявив, что это противоречит условиям сделки по его передаче.

Во время своей инаугурационной речи глава Белого дома вновь пообещал вернуть Штатам контроль над Панамским каналом, отметив, что корабли США сильно переплачивают и не обслуживаются, как это требуется.

Рубио посетил Панаму после заявлений Трампа о канале. Эта поездка стала первым зарубежным визитом для Рубио в качестве госсекретаря. Как рассказали в Госдепе, во время встречи дипломат заявил, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион.