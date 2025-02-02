Вице-президент США заявил, что Штаты будут проявлять интерес к Гренландии

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Соединенные Штаты во главе с президентом Дональдом Трампом будут проявлять интерес к Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность, заявил вице-президент Штатов Джеймс Дэвид Вэнс.

"Мне кажется, многие не ценят Гренландию. Она действительно важна для нашей национальной безопасности", – подчеркнул он в беседе с телеканалом Fox News.

Вэнс обратил внимание, что у Гренландии есть морские пути, которыми пользуется Китай и Россия. В то же время Дания не справляется со своей работой в плане контроля над Гренландией. Кроме того, она не самый хороший союзник для Штатов, отметил вице-президент.

По словам Вэнса, Трампу не интересны слова Европы по поводу данной ситуации, и одной из его главных целей стоят интересы американцев.

В конце декабря 2024 года Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для США владеть Гренландией. На фоне этого датское правительство сообщило об увеличении расходов на оборону острова.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде отмечал, что островное государство не продается и никогда не будет продаваться. Он также добавил, что жители острова не хотят быть ни датчанами, ни американцами.

При этом Трамп разместил в соцсетях кадры, на которых жители Гренландии просят его купить остров.