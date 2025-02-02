Посол Барбин: жители Гренландии хотят независимости

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Жители Гренландии хотят, чтобы остров был независимым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Дании Владимира Барбина.

По его данным, коренное население не хочет быть зависимым ни от Копенгагена, ни от Вашингтона.

В конце декабря 2024 года президент США Дональд Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для США владеть Гренландией. На фоне этого датское правительство сообщило об увеличении расходов на оборону острова.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде отмечал, что островное государство не продается и никогда не будет продаваться. Он также добавил, что жители острова не хотят быть ни датчанами, ни американцами.

При этом Трамп разместил в соцсетях кадры, на которых жители Гренландии просят его купить остров.

