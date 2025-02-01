Посол РФ заявил о готовности Дании пойти навстречу пожеланиям США по Гренландии

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Копенгаген, заявив о легитимности интересов безопасности Вашингтона в отношении Гренландии, продемонстрировал готовность пойти навстречу пожеланиям США по наращиванию военного присутствия. Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

"Однако к обсуждению возможных конкретных мер США и Дания не приступали", – уточнил дипломат в беседе с ТАСС.

Барбин напомнил, что между Данией и США продолжает действовать соглашение по обороне Гренландии 1951 года, предусматривающее беспрепятственный доступ США к инфраструктуре острова и возможность создания там военных баз.

Посол также подчеркнул, что "набирающая силу тенденция к милитаризации Арктики, пестование странами НАТО конфронтационных подходов, предоставление арктических территорий для иностранного военного присутствия не способствуют сохранению военно-политической стабильности в регионе".

В конце декабря президент США Дональд Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для США владеть Гренландией. На фоне этого датское правительство сообщило об увеличении расходов на оборону острова.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде отмечал, что островное государство не продается и никогда не будет продаваться. Он также добавил, что жители острова не хотят быть ни датчанами, ни американцами.

При этом Трамп разместил в соцсетях кадры, на которых жители Гренландии просят его купить остров. Один из них выразил мнение, что в этом случае улучшится образование и здравоохранение.

