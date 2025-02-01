Бесплатные тренировки проходят на Северном и Южном речных вокзалах Москвы. Например, в субботу, 1 февраля, проходят занятия по йоге и растяжке, зумбе и фитроку.

Вечером все желающие могу записаться на танцевальные занятия. Посмотреть расписание и записаться можно на сайте проекта "Спортивные выходные".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.