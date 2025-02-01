Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 09:15

Город

Бесплатные тренировки проходят на Северном и Южном речных вокзалах Москвы

Бесплатные тренировки проходят на Северном и Южном речных вокзалах Москвы

Семья панд из Московского зоопарка получила подарки на китайский Новый год

Москвичам рассказали о площадках фестиваля "Китайский Новый год"

На улицы Москвы вышла подметально-уборочная техника

Новости часа: Собянин рассказал об уникальной концепции цирка на проспекте Вернадского

В Коммунарке строят новую магистральную дорогу

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет обновленный цирка на проспекте Вернадского

"Мой район. Новости": на Северном бульваре появилась бесплатная парковка

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского

Новости Москвы: в Свиблове строят новую школу

Бесплатные тренировки проходят на Северном и Южном речных вокзалах Москвы. Например, в субботу, 1 февраля, проходят занятия по йоге и растяжке, зумбе и фитроку.

Вечером все желающие могу записаться на танцевальные занятия. Посмотреть расписание и записаться можно на сайте проекта "Спортивные выходные".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городспортвидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика