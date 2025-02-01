01 февраля, 09:15Город
Бесплатные тренировки проходят на Северном и Южном речных вокзалах Москвы
Бесплатные тренировки проходят на Северном и Южном речных вокзалах Москвы. Например, в субботу, 1 февраля, проходят занятия по йоге и растяжке, зумбе и фитроку.
Вечером все желающие могу записаться на танцевальные занятия. Посмотреть расписание и записаться можно на сайте проекта "Спортивные выходные".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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