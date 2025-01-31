31 января, 07:15Безопасность
В Москве активизировались мошенники, которые представляются работниками ЖКХ
В Москве активизировались мошенники, которые представляются работниками ЖКХ. Они рассылают жителям столицы фальшивые квитанции с сообщениями о долгах по квартплате, при этом угрожают отключением света, газа и отопления.
Как отличить настоящих коммунальщиков от мошенников? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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