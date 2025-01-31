В Москве активизировались мошенники, которые представляются работниками ЖКХ. Они рассылают жителям столицы фальшивые квитанции с сообщениями о долгах по квартплате, при этом угрожают отключением света, газа и отопления.

Как отличить настоящих коммунальщиков от мошенников? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.