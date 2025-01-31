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31 января, 07:15

Безопасность

В Москве активизировались мошенники, которые представляются работниками ЖКХ

В Москве активизировались мошенники, которые представляются работниками ЖКХ

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В Москве активизировались мошенники, которые представляются работниками ЖКХ. Они рассылают жителям столицы фальшивые квитанции с сообщениями о долгах по квартплате, при этом угрожают отключением света, газа и отопления.

Как отличить настоящих коммунальщиков от мошенников? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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