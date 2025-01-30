"Известия": мошенники начали отправлять сухой лед вместо дорогих товаров

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Мошенники начали отправлять россиянам сухой лед, камни и мыло вместо дорогих товаров. Также они имитируют страховые случаи и устраивают ложные перевозки, чтобы обмануть логистические компании, сообщает газета "Известия".

Среди случаев обмана выделяются повреждение груза, подделка документов, повышенная стоимость возмещения убытков или высокая убыточность. Аналитики подсчитали, что за прошлый год совокупная сумма убытков превысила 500 миллионов рублей, при этом 60% из них составляют мошеннические заявления.

"Распространена и инсценировка страховых событий: контрагенты способны имитировать кражу, порчу груза или даже потерю качества для получения страховой выплаты", – отметил гендиректор транспортной компании Сергей Чернов.

Например, один из заявителей на страховое возмещение предоставил документы, по которым требовал возместить ущерб от аварии с грузом. По его данным, в доставке был трактор, а в договоре купли-продажи была указана стоимость 3 тысячи рублей. Однако фактическая стоимость была примерно 1,5 миллиона рублей.

Как отметил гендиректор логистической компании Сергей Масовец, организации часто испытывают трудности со страховыми компаниями при взаимодействии с физическими лицами.

Эксперты обращают внимание, что злоумышленники пытаются получить необоснованные страховые выплаты. Они выделяют несколько популярных случаев мошенничества: клиент может инсценировать аварии, поджог, похищение груза, подставную перевозку или размеры.

Например, в 2024 году страховая компания зафиксировала случай похищения тракторов. Однако позднее груз был найден и возвращен клиенту.

В таких случаях используется способ обмана "переадресация", когда человек является и экспедитором компании, и водителем. При этом мошенник может завести юрлицо, которое представит как перевозчика, и оформить документы по перевозке. Далее он подменяет номер реального водителя на свой и общается с заказчиком. В это время настоящий водитель совершает разгрузку товара на указанном месте, а преступник его сбывает.

Юристы утверждают, что подобные случаи можно оценить как мошенничество, поэтому виновным может грозить срок в пять лет лишения свободы. Однако перевозчик не несет ответственности за преступление, хотя он и должен проверять товар по документам, в том числе и на наличие повреждений.

"В ряде случаев подмена может оказаться неумышленной. Например, покупатель получил что-то не того цвета или модели, и в таком случае спор будет иметь гражданско-правовой характер", – подытожил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Между тем мошенники начали активно предлагать диеты и планы питания, которые обещают быстрый результат, за деньги.

Злоумышленники добавляются в друзья в социальных сетях и рекламируют персонализированные диеты. После перехода по отправленной ссылке предлагается оформить подписку за небольшую сумму. Однако, по словам эксперта, вместо разовой оплаты с банковской карты начинают списываться более крупные суммы, а отменить подписку практически нереально.

