Мошенники придумали новую схему обмана с помощью СБП

Мошенники придумали новую схему обмана с помощью системы быстрых платежей (СБП). Они рассылают письма от ведомств с сообщением о задолженностях, угрожают штрафами и арестом имущества в случае неуплаты. Потом злоумышленники предлагают быстро погасить долг через СБП. При этом аферисты предлагают скидки, которые действуют в ближайшее время.

Эксперты напоминают, что любая информация о задолженности должна проверяться через официальные источники, такие как личный кабинет на сайте ФНС или портале "Госуслуг".

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