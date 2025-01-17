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17 января, 21:45

Безопасность

"Московский патруль": спасатели провели тренировку перед крещенскими купаниями в Москве

"Московский патруль": спасатели провели тренировку перед крещенскими купаниями в Москве

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Спасатели провели тренировку по оказанию помощи тонущему зимой человеку в Москве. Во время крещенских купаний за безопасность жителей столицы будут отвечать почти 5 тысяч специалистов.

В этом году в Москве организовали 42 места для купаний. При этом вместо привычных купелей территорию для купания оборудуют только у берега из-за тонкого льда на фоне аномально теплой погоды.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
безопасностьгородвидеоАлександр Астахов
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