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28 января, 22:15

Общество

28 января в Москве стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений

28 января в Москве стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений

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28 января текущего года в Москве стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Столбики столичных термометров показали 5,5 градуса, что на 10–12 градусов превышает климатическую норму.

Однако, по словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, 1 февраля температура воздуха еще будет подниматься выше нуля, но 3–5 февраля установятся отрицательные температуры в районе 1–3 градусов мороза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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