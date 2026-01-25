Теннисист Медведев не смог выйти в четвертьфинал Australian Open

Фото: ТАСС/EPA/JOEL CARRETT

Россиянин Даниил Медведев проиграл американцу Лернеру Тьену в четвертом круге Australian Open. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0, 6:3, сообщает РИА Новости.

Спортсмены провели на корте 1 час 42 минуты. Медведев шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных и 30 невынужденных ошибок. На его счету 15 активно выигранных мячей.

В свою очередь, представитель США имеет пять эйсов, одну двойную и 16 невынужденных ошибок, а также 33 виннерса.

Ранее россиянка Мирра Андреева проиграла украинке Элине Свитолиной и не прошла в четвертьфинал Australian Open. Игра завершилась со счетом 6:2, 6:4. Андреева была посеяна под 8-м номером, а Свитолина – под 12-м.

Между тем серб Новак Джокович победил и вышел в третий круг Australian Open. В рамках второго раунда он нанес поражение спортсмену из Италии Франческо Маэстрелли. Встреча продлилась 2 часа 15 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

