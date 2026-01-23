Первая ракетка мира Алькарас вышел в четвертый круг Australian Open

Фото: ТАСС/EPA/JOEL CARRETT

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас победил французского теннисиста Корентена Муте и пробился в четвертый круг Australian Open.

Игра завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:1. Алькарас был посеян под 1-м номером, а Муте – под 32-м. Встреча длилась 2 часа 5 минут.

В следующей игре Алькарас выйдет на корт против американца Томми Пола, который одержал победу над Алехандро Давидовичем-Фокину, снявшимся из-за проблем с бедром.

Ранее серб Новак Джокович победил и вышел в третий круг Australian Open. В рамках второго раунда он нанес поражение спортсмену из Италии Франческо Маэстрелли. Встреча продлилась 2 часа 15 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

Кроме того, в третий круг Australian Open вышли теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев. В следующем круге российские спортсмены сыграют с аргентинцем Франсиско Серундоло и венгром Фабианом Марожаном соответственно.

