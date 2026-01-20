Теннисистка Касаткина выбыла в первом круге Australian Open

Фото: Getty Images/Robert Prange

Теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, которая сменила спортивное гражданство на австралийское, проиграла в первом круге Australian Open и выбыла из него. Об этом сообщает газета "Известия".

Спортсменку обыграла чешка Никола Бартюнькова. Встреча продлилась три сета и завершилась со счетом 7:6, 0:6, 6:3. Игра проходила на протяжении около двух часов.

Касаткина занимает 43-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а Бартюнькова находилась на 126-й позиции.

Ранее в матче первого круга Australian Open российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла представительнице Германии Лауре Зигемунд. Игра завершилась со счетом 0:6, 7:5, 6:4. Самсонова была посеяна под 18-м номером.

При этом россиянка Диана Шнайдер обыграла чешскую теннисистку Барбору Крейчикову в матче первого круга Australian Open. В следующем круге она встретится с представительницей Австралии Талией Гибсон, которая в стартовом раунде обошла россиянку Анну Блинкову.

