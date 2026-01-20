Теннисистка Самсонова проиграла в первом круге Australian Open

Фото: ТАСС/ЕРА/ADAM VAUGHAN

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла представительнице Германии Лауре Зигемунд в матче первого круга Australian Open в Мельбурне. Об этом сообщает ТАСС.

Игра завершилась со счетом 0:6, 7:5, 6:4 в пользу Зигемунд. Россиянка была посеяна под 18-м номером.

В следующий раз немка выступит против победительницы соревнований между австралийками Мэддисон Инглис и Кимберли Биррелл.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open. В матче первого круга он одолел американца Алекса Михельсеа, а встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3. Во втором круге россиянин должен сыграть с победителем пары австралийца Кристофера О'Коннела и американца Нишеш Басаваредди.

Кроме того, россиянка Диана Шнайдер обыграла чешскую теннисистку Барбору Крейчикову в матче первого круга Australian Open. В следующем круге она встретится с представительницей Австралии Талией Гибсон, которая в стартовом раунде обошла россиянку Анну Блинкову.

