Российский теннисист Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Фото: ТАСС/EPA/JOEL CARRETT

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open, сообщает "Газета.ру".

В матче первого круга он одолел американца Алекса Михельсеа, а встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3. Во втором круге россиянин должен сыграть с победителем пары австралийца Кристофера О'Коннела и американца Нишеш Басаваредди.

Состязание завершится 1 февраля. Призовой фонд турнира составляет примерно 75 миллионов долларов.

Ранее россиянка Диана Шнайдер обыграла чешскую теннисистку Барбору Крейчикову в матче первого круга Australian Open. В следующем круге она встретится с представительницей Австралии Талией Гибсон, которая в стартовом раунде обошла россиянку Анну Блинкову.

