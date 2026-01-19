Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 13:53

Спорт

Теннисистка Шнайдер вышла во второй круг на Australian Open

Фото: ТАСС/Zuma

Россиянка Диана Шнайдер обыграла чешскую теннисистку Барбору Крейчикову в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне (Australian Open). Об этом сообщает ТАСС.

Встреча завершилась победой Шнайдер со счетом 2:6, 6:3, 6:3. В решающем сете при преимуществе россиянки 2:1 Крейчикова взяла медицинский тайм-аут и пригласила врача на корт.

В следующем круге Шнайдер, получившая 23-й номер посева, встретится с австралийкой Талией Гибсон, выступающей по wild card (особое приглашение на соревнование спортсмену в обход стандартных требований. – Прим. ред.). В стартовом раунде Гибсон обыграла россиянку Анну Блинкову.

Состязание завершится 1 февраля. Призовой фонд турнира составляет около 75 миллионов долларов.

Шнайдер занимает 22-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США (US Open) в 2024 году. Также россиянка является пятикратной победительницей на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что для нее было мучением играть с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).

Спортсменка пояснила, что невзлюбила соперницу, однако считает ее за пределами корта неплохим человеком.

Читайте также


спорт

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика