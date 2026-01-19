Теннисистка Шнайдер вышла во второй круг на Australian Open

Фото: ТАСС/Zuma

Россиянка Диана Шнайдер обыграла чешскую теннисистку Барбору Крейчикову в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне (Australian Open). Об этом сообщает ТАСС.

Встреча завершилась победой Шнайдер со счетом 2:6, 6:3, 6:3. В решающем сете при преимуществе россиянки 2:1 Крейчикова взяла медицинский тайм-аут и пригласила врача на корт.

В следующем круге Шнайдер, получившая 23-й номер посева, встретится с австралийкой Талией Гибсон, выступающей по wild card (особое приглашение на соревнование спортсмену в обход стандартных требований. – Прим. ред.). В стартовом раунде Гибсон обыграла россиянку Анну Блинкову.

Состязание завершится 1 февраля. Призовой фонд турнира составляет около 75 миллионов долларов.

Шнайдер занимает 22-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США (US Open) в 2024 году. Также россиянка является пятикратной победительницей на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что для нее было мучением играть с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).

Спортсменка пояснила, что невзлюбила соперницу, однако считает ее за пределами корта неплохим человеком.