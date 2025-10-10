Матч Даниила Медведева на "Мастерсе" в Шанхае был прерван из-за болельщицы

Фото: ТАСС/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Встреча между российским теннисистом Даниилом Медведевым и австралийцем Алексом де Минауром в Шанхае была прервана из-за болельщицы. Об этом сообщает газета Daily Express.

Матч проходил в рамках четвертьфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс". Игру пришлось приостановить во время первого сета из-за женщины, которая мешала спортсменам своими криками. Тогда счет был в пользу Медведева – 4:2.

В результате зрительницу вывели с трибун. Спустя несколько минут матч был возобновлен.

Призовой фонд турнира в Шанхае составляет примерно 9,2 миллиона долларов. Он проводится на покрытии "хард". Завершится соревнование 12 октября. Его действующим победителем является итальянский теннисист Янник Синнер.

Ранее Медведев был оштрафован на 42,5 тысячи долларов за поведение на матче US Open. Спортсмен играл против француза Бенжамена Бонзи и устроил скандал из-за выбежавшего на поле фотографа.

В итоге россиянин проиграл матч и выбыл из чемпионата. Медведев не смог сдержать эмоций и начал бить ракеткой о корт, из-за чего та сломалась.

