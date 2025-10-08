АТР может ввести специальные правила после жалоб теннисистов на жару в Шанхае

Фото: ТАСС/AP/Andy Wong

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) может ввести в следующем сезоне специальные правила после того, как несколько спортсменов пожаловались на жару во время матчей в Шанхае. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

По данным издания, некоторые теннисисты отказались продолжать выступать на турнире серии Masters в Шанхае из-за перегрева. Тогда столбик термометра поднялся до 35 градусов при высокой влажности. В связи с этим ATP приступила к разработке специального регламента, в котором будут прописаны критерии приостановки матчей и меры безопасности.

При этом регламент составляется вместе с действующими атлетами, организаторами соревнований и медицинскими экспертами. Особое внимание они уделят формированию единых условий для всех турниров. В частности, новые правила хотят ввести и в Женской теннисной ассоциации (WTA), так как недавно несколько спортсменок пострадали от жары во время матчей в Азии.

Сейчас решение о приостановке матчей из-за погоды принимается супервайзером соревнований после консультаций с медицинским персоналом. Однако многие теннисисты обращают внимание на недостаточность действующих мер защиты.

Ранее 26-летнего немецкого теннисиста Матса Розенкранца дисквалифицировали за принятие душа в перерыве матча против итальянца Пьетро Феллина на турнире серии "челленджер" в греческом Херсониссосе.

После победы в первом сете со счетом 7:5 Розенкранц покинул корт, чтобы помыться во время паузы. Однако в теннисе это запрещено в целях обеспечения строгого соблюдения антидопинговых законов.