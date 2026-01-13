Форма поиска по сайту

Проверка на вирусы и другие новые функции появились на ИТ-платформе Mos.Hub

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ИТ-платформе Mos.Hub в 2025 году внедрили ряд новых функций, среди которых – автоматическая проверка на вирусы и поиск уязвимостей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Москва уже 2,5 года развивает платформу Mos.Hub для разработчиков программного обеспечения со всей России. Сегодня это надежная отечественная площадка, на которой можно вести полный цикл разработки – от планирования проекта и составления документации до управления командой, совместной работы с кодом и выпуска продукта", – рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Алексей Анисимов.

Он добавил, что на платформе уже размещено более 32 тысяч проектов, а в 2025-м к ней присоединились крупные игроки ИТ-рынка, которые делятся своими разработками с Mos.Hub.

Благодаря автоматической проверке на вирусы теперь все хранилища данных тестируются по расписанию на наличие вредоносного программного обеспечения (ПО), а создаваемый пользователями код по запросу проверяется на безопасность.

Новый модуль "Организации" предоставил компаниям инструменты для управления своим профилем, координации работы над внутренними проектами, а также для организации и проведения публичных презентаций.

Внедрение расширенной ролевой модели позволило гибче регулировать права доступа: появилась возможность настраивать множество различных ролей или точечно определять полномочия для каждого сотрудника.

Также был добавлен конструктор лендинга организации – сервис, состоящий из готовых шаблонов и блоков, с помощью которых можно собрать собственный сайт-визитку. Этот конструктор позволяет не только создать и отредактировать лендинг, но и опубликовать его в профиле организации, сделав доступным для других пользователей.

Новый модуль "Вопрос – ответ" в разделе "Сообщество" теперь способствует обмену знаниями между разработчиками – любой пользователь может задать вопрос, связанный с написанием кода, или помочь другим ИТ-специалистам в решении их задач. А благодаря модулю "Обучение" участники платформы могут публиковать статьи, научно-популярные и образовательные блоги, кейсы по решению сложных ИТ-задач и другие материалы.

Для помощи специалистам в написании кода на платформе был представлен чат-бот с искусственным интеллектом по имени КоДИТ. Он способен генерировать или дорабатывать код по запросу пользователя, а также отвечать на вопросы, касающиеся технологий и создания программного обеспечения.

КоДИТ работает с Python, Java, JavaScript, C++ и другими языками программирования. Общение с чат-ботом возможно в свободной форме – он понимает естественный язык и предоставляет ответ.

Кроме того, Mos.Hub постоянно пополняется новыми открытыми решениями из различных областей, связанных со строительством, мобильными приложениями, офисными программами и многим другим.

К платформе все чаще присоединяются разработчики и команды из российских регионов. Благодаря Mos.Hub специалисты из разных городов могут совместно работать над проектами и делиться своим опытом.

На сегодняшний день платформа объединяет уже более 27 тысяч пользователей. Присоединиться к ней может любой желающий. Для этого достаточно пройти авторизацию в системе с помощью Mos ID или учетной записи одной из российских платформ, таких как "ВКонтакте", "Яндекс", портал "Госуслуги" и другие.

Некоторые российские компании в 2025 году воспользовались Mos.Hub, чтобы поделиться с сообществом своими решениями. Среди них – "Открытая мобильная платформа", разработчик российской мобильной операционной системы "Аврора". Компания перенесла на платформу ключевые проекты с открытым исходным кодом, с помощью которых можно создавать в том числе программное обеспечение для решения корпоративных задач, приложения для криптозащиты, корпоративные мессенджеры или платежные инструменты.

Разработчик систем информационного моделирования для строительной отрасли Renga Software разместил на Mos.Hub плагины и компоненты, что позволит пользователям платформы не только применять эти решения в своих проектах, но и вносить предложения по их доработке и интеграции.

Также компания Swordfish Security, работающая в сфере разработки безопасного ПО и искусственного интеллекта, опубликовала на Mos.Hub два образовательных курса по информационной безопасности. Учебные пособия доступны всем пользователям платформы бесплатно и в любое время.

В течение года ИТ-специалисты и разработчики принимали участие в мероприятиях, организованных Mos.Hub. Например, в рамках празднования Дня города и Дня программиста в павильоне "Цифровые технологии Москвы" на площадке форума "Территория будущего. Москва 2030" прошло соревнование по скоростному программированию "Mos.Hub // Парк".

Участники могли создать свои проекты на платформе Mos.Hub и прокачать навыки быстрого написания кода. А в ходе онлайн-мероприятия "Mos.Hub //Демо" ИТ-специалисты не только познакомились с ключевыми возможностями платформы, но и приняли участие в дискуссии о потенциальных направлениях ее дальнейшего развития.

Кроме того, Mos.Hub получила высокую оценку международного сообщества. На выставке Gitex Global 2025 в Дубае, одном из крупнейших мировых событий в области технологий, искусственного интеллекта и стартапов, Mos.Hub вызвала особый интерес, поскольку охватывает весь цикл разработки программного обеспечения – от планирования и работы с кодом до запуска продукта.

В 2025 году Mos.Hub не только внедрила новые функции для разработчиков, но и расширила свои границы, выйдя в офлайн – на территории Московского кластера видеоигр и анимации открылась площадка "МосХаб. Сколково", которая станет точкой притяжения для ИТ-сообщества, единой средой для открытого диалога между ИТ-отраслью, городом и обществом. Как отмечал Сергей Собянин, в "МосХабе. Сколково" будут проводиться конференции, круглые столы, митапы, образовательные программы и другие мероприятия.

Mos.Hub также была удостоена ряда престижных наград. Модуль для управления ИТ-документацией Mos.Wiki был признан лучшим в номинации "Облачное решение" премии Рунета. Сама платформа Mos.Hub победила в номинации "Сделано в России" первой национальной премии "Безопасный город".

Отмечается, что поддержка разработки и внедрения российских ИТ-решений соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Отечественные решения".

Ранее сообщалось, что перспективные решения Москвы получили почти 70 престижных наград за 2025 год. В их числе – премия городских инноваций БРИКС и "Цифровые вершины", премия Рунета и "Приоритет: Цифра – 2025".

По словам заммэра Натальи Сергуниной, передовые технологии в столице рассматриваются в качестве обеспечения устойчивого развития, формирования эффективной экономики и комфортной городской среды.

В "Зарядье" прошла сессия "Умный город 2050. Сценарии будущего"

