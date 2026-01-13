Форма поиска по сайту

13 января, 07:14

Общество
Карьерный эксперт Васильева: увеличенные перерывы помогут включиться в работу без стресса

Эксперт посоветовала увеличить перерывы, чтобы включиться в работу без стресса

Фото: depositphotos/CITAlliance

Увеличенные перерывы и восстановление режима сна помогут включиться в работу после длинных новогодних каникул плавно и без стресса, рассказала ТАСС карьерный эксперт Мария Васильева.

Она подчеркнула, что главное – избежать резкого перехода от полного отдыха к напряженному рабочему режиму, а для сохранения позитивного настроя стоит делать перерывы хотя бы раз в час. В это время можно обсудить с коллегами, как прошли праздники и у кого какие планы на ближайшие выходные.

По словам эксперта, это поможет понять, что окончание новогодних каникул не означает работу без отдыха, ведь через несколько дней снова наступят выходные, которые можно посвятить себе.

Кроме того, в первые рабочие дни необходимо сосредоточиться на самых важных задачах, а не на их объеме. Начать стоит с составления короткого списка дел на день, чтобы сфокусироваться и почувствовать рабочий ритм, избежав при этом ощущения перегруженности.

Васильева также напомнила, что важно восстановить режим сна. Нужно ложиться спать немного раньше, чем в праздничные дни, и вставать ближе к привычному рабочему графику.

Ранее HR-директор Екатерина Зеленкова рассказала, что зима является наиболее критической по уровню стресса и выгоранию среди сотрудников. Она объяснила, что в этот период работники чаще теряют мотивацию, допускают ошибки и срывают дедлайны.

При этом высокий стресс и эмоциональная перегрузка напрямую влияют на производительность и финансовые результаты.

